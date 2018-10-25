НБУ сохранил прогноз роста ВВП в 2018-2020 годах

Национальный банк Украины (НБУ) оставил без изменения ожидания относительно роста экономики Украины в 2018-2020 годах.



Как сообщается на веб-сайте центробанка, прогноз роста ВВП в 2018 году сохранен на уровне 3,4%, в 2019 году – 2,5% и 2020 году – 2,9%.



По данным НБУ, основным двигателем экономики в текущем году будет частное потребление благодаря дальнейшему увеличению доходов населения. Также достаточно высокой остается инвестиционная активность предприятий.



В 2019 году рост реального ВВП замедлится до 2,5% вследствие охлаждения глобальной экономики, ухудшение ценовой конъюнктуры на мировых сырьевых рынках, сдержанной фискальной политики из-за необходимости погашения значительных объемов государственного долга, а также жесткой монетарной политики, необходимой для возвращения инфляции к цели.



Затем, в 2020 году, рост экономики Украины ускорится до 2,9%. Этому будет способствовать преимущественно постепенное смягчение монетарной политики, которое станет возможным в условиях стабилизации инфляции на уровне, близком к цели, и улучшение инвестиционной привлекательности экономики.



Как сообщалось, Всемирный банк (ВБ) в начале октября ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2018 году до 3,3% с 3,5%, в 2019 году – до 3,5% с 4%.



Спустя неделю Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз роста ВВП Украины к концу 2018 года до 3,5% с 3,2%. В то же время прогноз на 2019 год ухудшен до 2,7% с 3,3% и на 2020 год - до 3,4% с 4%.



Согласно консенсус-прогнозу, составленному Министерством экономического развития и торговли (МЭРТ) в сентябре, рост ВВП Украины в 2018 году оценивается на уровне 3,1%, в 2019 году - 3%.



Проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2019 год" построен на прогнозе роста экономики в следующем году на 3%.

