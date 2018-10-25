Порошенко: присуждение Сахаровской премии Сенцову приблизит его освобождение

Президент Украины Петр Порошенко уверен, что присуждение Европейским парламентом премии имени Андрея Сахарова Олегу Сенцову, незаконно осужденному и находящемуся в заключении в Российской Федерации, приблизит его освобождение.



"Благодарен Европейскому парламенту за важное решение - предоставить престижную премию Сахарова именно украинцу Олегу Сенцову… Уверен, что это решение Европейского парламента приблизит момент освобождения Олега Сенцова", - написал П.Порошенко в четверг в Фейсбуке.

