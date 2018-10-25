Ученые нашли неожиданную опасность зимы

Низкая температура повышает риск развития сердечного приступа. Об этом свидетельствует исследование шведских ученых, результаты которого опубликованы в журнале JAMA Cardiolgy.



Специалисты проанализировали данные 274 тысяч граждан Швеции, у которых в 1998-2013 годах диагностировали инфаркт миокарда. Их возраст составлял от 50 до 89 лет.



Выяснилось, что при температуре ниже нуля по Цельсию вероятность сердечного приступа вырастала на 10 процентов. Ученые сопоставили данные с показателями загрязненности воздуха, но обнаружилось, что решающее значение имеет холод. При этом при повышении температуры до 2-4 градусов инфаркты происходили реже.



Полученные результаты объяснили тем, что зимой на улице сосуды сужаются, поэтому в сердце поступает меньше кислорода. В зоне риска также оказываются те, кто простуживается.

