Холодная, сырая погода ожидается в Украине в пятницу

В ближайшие сутки погоду в Украине будут определять атмосферные фронты, влажная и прохладная воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр. На большей части территории страны небольшой дождь, ночью в Карпатах и на севере Левобережья с мокрым снегом. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, ночью в западной, днем в южной части порывы 15-20 м/с.



Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 4-9° тепла; на Закарпатье, Прикарпатье и на юге страны ночью 2-7° тепла, днем 9-14°.



В Киеве - небольшой дождь. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 7-9°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 26 октября самая высокая температура днем была 19,5 в 1945г., самая низкая ночью - 6,5 мороза в 2014 году.



В субботу в Украине без осадков, лишь днём в западных и местами в северных областях небольшой дождь.



Ветер юго-западный, 7-12 м/с.



Температура ночью 0-5° тепла, на побережье морей до 8°, днём 9-14°, на юге страны, Закарпатье и Прикарпатье 14-19°.



В Киеве в субботу без осадков, лишь во второй половине дня местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура 2-4° тепла, днем 12-14°.

