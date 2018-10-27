Риск появления рака и рост человека связаны

Британские специалисты изучили несколько десятков видов рака и установили, что риск развития большинства онкологических заболеваний напрямую зависит от роста человека, передает "Правда.RU". По словам экспертов, в течение жизни у человека накапливаются аномальные клетки, которые в итоге провоцируют онкологические заболевания.



И именно у высоких людей таких клеток, как и клеток тела в принципе, больше. Следовательно, риск развития рака из аномальных клеток у них выше. Например, каждые дополнительные 10 сантиметров в росте у женщин дают повышение риска рака примерно на 12%. У мужчин повышение риска составляет 9%.



Кстати, высокие люди также чаще подвержены варикозу. Исследование более 490000 человек показало: гены, отвечающие за рост человека, также стоят за патологией клапанов сосудов. Кровь может застаиваться, менять свой ток, что грозит варикозом. И, чем выше человек, тем больше вероятность наличия варикоза.



В рамках исследования было выделено 30 регионов в генетическом коде, связанных с появлением варикозного расширения вен. По словам ученых, рост человека является не просто связанным с варикозом фактором, а скрытым, лежащим в основе механизмом, который приводит к варикозному расширению вен. Также варикоз может посетить не только высоких людей, но пожилых женщин, лиц с лишним весом и историей тромбоза глубоких вен.



В целом люди с варикозом в пять раз чаще сталкиваются с тромбозом глубоких вен. Последнее отклонение (образование тромба в ногах) иногда приводит к ампутации и даже смерти. У них же в два раза повышен риск легочной эмболии (тромба, попавшего в легкие), грозящего летальным исходом.

