Сенцов попросил обнародовать свое завещание

Удерживаемый в РФ украинский режиссер Олег Сенцов попросил опубликовать свое завещание, составленное 7 сентября 2018 года, сообщает сайт "Громадське", которому его текст передала сестра режиссера Наталья Каплан.



Скан-копия написанного О.Сенцовым от руки завещания опубликована на сайте "Громадського". В завещании О.Сенцов завещает экранизацию своих работ режиссеру Евгении Врадий, а наследниками назначает своих детей Алину и Владислава.



"Я, Сенцов Олег Геннадиевич, находясь в здравом уме и твердой памяти, завещаю в случае моей смерти экранизацию фильмов по моим сценариям, а именно: "Носорог", "Кай", а также написанные мною в неволе "Блистательный мир", "Вороны" и "Кристи" моей соратнице и второму режиссеру Евгении Врадий в качестве режиссера-постановщика. В случае ее отказа, она вправе выбрать, кому перепоручить данные экранизации, а также выбрать компанию производителя этих фильмов. Правопреемниками, наследниками и получателями моих гонораров после моей смерти я назначаю моих детей: Сенцову Алину и Сенцова Владислава", - говорится в тексте завещания.



"Завещание составлено в ИК-8 г.Лабытнанги в присутствии и заверении моим адвокатом Динзе Дмитрием. 07.09.18",- написал О.Сенцов, рядом стоит его подпись.



Ниже стоит подпись Д.Динзе и его письменное заверение, также написанное от руки, что документ составлен в его присутствии и с его участием.



Как сообщалось, О.Сенцов в четверг удостоен премии Европейского парламента имени Андрея Сахарова "За свободу мысли". На соискание премии его выдвинула группа Европейской народной партии в Европейском парламенте. О.Сенцов стал первым в истории премии украинцем, получивший эту награду.



23 октября он также стал лауреатом премии министра иностранных дел Польши "Pro Dignitate Humana".



Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. В РФ его обвинили в создании на территории Крыма террористического сообщества. О.Сенцов все обвинения отрицает.



14 мая 2018 года О.Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, незаконно удерживаемых в РФ. 6 октября он прекратил голодовку из-за угрозы начала принудительного кормления.



Украина и мировое сообщество неоднократно заявляли о политической мотивированности "дела Сенцова" и требовали освободить режиссера.

