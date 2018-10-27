Эрдоган: генпрокурор Саудовской Аравии приедет в Турцию для расследования дела Хашукджи

Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что генеральный прокурор Саудовской Аравии посетит Турцию для расследования дела об убийстве оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи.



Он также призвал королевство раскрыть всю информацию об убийстве журналиста.



«Они арестовали 18 человек, и они точно знают, кто именно убил журналиста. Именно это и следует объявить. Необходимо также назвать местного сообщника. Кто дал приказ приехать команде в 15 человек? И где тело? Это нужно объяснить», — подчеркнул Эрдоган.

