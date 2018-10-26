Бой с Кличко довел непобежденного боксера до депрессии

Британский боксер Тайсон Фьюри признался, что после победы над украинцем Владимиром Кличко впал в депрессию. Его слова приводит The Mirror.



Спортсмен заявил, что в 2015 году впал в депрессию, из-за чего поправился до 180 килограмм. «Я злоупотреблял лагером. В одной пинте (1 пинта равна 568 миллилитрам) лагера содержится 500 калорий, а я выпивал по 18 пинт сразу, а сверху запивал все это виски и водкой. По дороге домой я заскакивал в какое-нибудь заведение и заедал это пиццами и кебабами», — рассказал он.



По словам Фьюри, его спасла диета. «Я ежедневно тренировался и ел чистую пищу. Диета была самым важным пунктом. Ты можешь тренироваться как троянский воин, но если питаешься неправильно, то делаешь три шага вперед и два с половиной назад», — отметил он. На данный момент боксер сбросил около 70 килограммов.



Фьюри встречался с Кличко в ноябре 2015-го. Тогда британец одержал победу и стал чемпионом мира сразу по четырем версиям — IBF, WBA, IBO и WBO. В активе спортсмена 27 побед (19 из них нокаутом) и ни одного поражения.



Сейчас Фьюри готовится к поединку против чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера. Бой запланирован на 1 декабря и должен пройти в «Стейплс центре» в Лос-Анджелесе.

