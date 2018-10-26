Путин или Порошенко? Украинцы разделились в вопросе, от кого зависит мир на Донбассе

46% украинцев считают, что установление мира на Донбассе зависит от лично президента Украины Петра Порошенко, 43% считают, что этот вопрос зависит от президента РФ Владимира Путина.



Согласно данным опроса, проведенного в сентябре 2018 года КМИС по заказу общественной организации "Детектор медиа", 30,4% опрошенных сказали, что установление мира на Донбассе зависит в целом от украинской власти, 16,5% - что в целом от российской власти, 10,4% - от власти так называемых "ДНР" и "ЛНР", 10,3% - от "удовлетворения интересов политиков на войне", 7,6% - от стран Запада.



"Даже на западе и в центре (Украины – ИФ) примерно одинаковое количество людей возлагают ответственность на Петра Порошенко и Владимира Путина, и одновременно больше на украинскую власть в целом, чем на российскую власть", - отмечают социологи.



При этом только 13,1% респондентов считают, что РФ заинтересована в установлении мира на Донбассе, не согласны с этим 56,6%, а еще 30,3% не определились со своим мнением.



Лишь 13,8% украинцев считают, что украинская власть должна идти на уступки В.Путину для достижения мира, 53,3% с этим не согласны. Только 17,6% граждан Украины согласны с тем, что для мира надо жертвовать территориями и "частью независимости" государства, 56% так не считают.



"Причем неожиданно, что с запада на восток уменьшается число тех, кто готов идти на жертвы территориями / независимостью ради мира - с 23% до 10%", - указывают социологи.



В вопросах информации о ситуации на Донбассе большинство опрошенных доверяют в первую очередь волонтерам (26,8%), спикерам Вооруженных сил Украины (23%) и жителям прифронтовых территорий (19%). Далее следуют украинские государственные СМИ (13,7%) украинские блогеры (11,4%), украинские частные СМИ (10,4%).



Опрос проводился при финансировании Министерства иностранных дел Дании ("Данида"). Полевой этап длился с 8 по 23 сентября. Всего было опрошено 2026 респондентов, проживающих во всех областях Украины и в Киеве (кроме АР Крым). В Луганской и Донецкой области опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.



Опрос проводился методом личных интервью с использованием планшетов в домохозяйствах проживания респондентов. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и при дизайн-эффекте 1.5) не превышает: 3.3% для показателей, близких к 50%; 2.8% для показателей, близких к 25 или 75%; 2.0% для показателей, близких к 12 или 88%; 1.4% для показателей, близких к 5 или 95%; 0.7% для показателей, близких к 1 или 99%.

