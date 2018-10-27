Юные воздушные гимнасты из Харькова выступят в французском талант-шоу

Самые юные воздушные гимнасты Украины продолжают покорять мир. Юные харьковчане 10-летний Никита Бычков и 7-летняя Катя Бускандзе в четверг приехали в Париж для съемок своего выступления в программе «Франция имеет талант». Ребята покажут свой лучший номер «Полет во сне в пижамах», который ранее произвел фурор на американском талант-шоу «Little Big Shots». В Украине юные артисты стали известны после участия в талант-шоу «Круче всех», которое выходит на телеканале «Интер».



А 3 ноября, после возвращения в родной Харьков, Никита и Катя примут участи в благотворительном представлении «Мы – маленькие дети». Его организовывает детско-юношеская студия циркового искусства «Старый цирк». Все собранные от продажи билетов средства пойдут в фонд «Интер-детям» для создания самой современной палаты трансплантации костного мозга в детском отделении Национального института рака. Начало мероприятия в 15:00 в Центре культуры Киевского района.



Каждый зритель сам определяет стоимость билетов. Цена – не фиксирована: минимальная – 100 грн., максимальная – не ограничена. Приобрести билеты можно у представителя студии «Старый цирк» по адресу: ул. Скрипника, 7 или заказать по телефонам: (093) 603 13 72, (099) 098 66 69, (096) 052 76 06.

