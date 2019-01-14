Печерский суд назначил дату заседания по иску Онищенко против Порошенко

Печерский суд назначил дату заседания по иску Онищенко против Порошенко

Печерский районный суд Киева назначил дату рассмотрения дела по иску народного депутата Александра Онищенко к президенту Украины Петру Порошенко. Об этом сообщает NewsOne.

Судебное заседание назначено на 14 января. Ответчиком также выступает один из украинских интернет-ресурсов касательно защиты чести, достоинства и возмещении морального вреда.

"Открыть производство по гражданскому делу по иску ЛИЦО_1 к Президенту Украины... частного предприятия... о защите чести, достоинства, деловой репутации и возмещении морального вреда... Подготовительное судебное заседание назначить 14.01.2019 в 09.30 ч.", - сказано в решении суда.

Согласно этому решению, ответчики в течение 15 дней со дня вручения постановления об открытии производства по делу должны подать отзыв на исковое заявление, а истец в течение семи дней со дня вручения отзыва на иск подать ответ на отзыв.