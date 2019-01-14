Печерский суд назначил дату заседания по иску Онищенко против Порошенко

Печерский районный суд Киева назначил дату рассмотрения дела по иску народного депутата Александра Онищенко к президенту Украины Петру Порошенко. Об этом сообщает NewsOne.



Судебное заседание назначено на 14 января. Ответчиком также выступает один из украинских интернет-ресурсов касательно защиты чести, достоинства и возмещении морального вреда.



"Открыть производство по гражданскому делу по иску ЛИЦО_1 к Президенту Украины... частного предприятия... о защите чести, достоинства, деловой репутации и возмещении морального вреда... Подготовительное судебное заседание назначить 14.01.2019 в 09.30 ч.", - сказано в решении суда.



Согласно этому решению, ответчики в течение 15 дней со дня вручения постановления об открытии производства по делу должны подать отзыв на исковое заявление, а истец в течение семи дней со дня вручения отзыва на иск подать ответ на отзыв.

