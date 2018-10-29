В Кривом Роге задержали убийцу, закопавшего в огороде пятерых собутыльников

В Кривом Роге задержали мужчину средних лет, который может быть причастным к убийству пятерых человек. Полицейские раскопали останки тел на огороде у вероятного убийцы.



Останки тел были выкопаны на земельном участке в воскресенье, 28 октября. Сообщается, что задержанный накануне пьянствовал с друзьями, между ними возникали конфликты. Эти ссоры якобы и стали причиной убийства пятерых людей.



"У задержанного есть соучастник, о местонахождении которого ничего неизвестно. На территории участка сегодня обнаружены тела трех мужчин и одной женщины. Еще одно тело найдено несколько недель назад", - говорится в публикации.



Правоохранители продолжают обследовать территорию, задержанный по подозрению в убийствах показывает полицейским места, где могут быть закопаны другие тела. Люди, которые проживают по соседству, говорят, что не видели ничего подозрительного и не слышали криков. На месте происшествия продолжают работать правоохранители.

