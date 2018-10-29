Товарооборот между США и Украиной возрос на 16% - Кубив

Товарооборот между Украиной и США в январе-августе 2018 года увеличился на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до $2,6 млрд, сообщил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив.



"Двусторонняя торговля на протяжении восьми месяцев 2018 года возросла на 16% и составила почти $2,6 млрд. Экспорт в США вырос почти на 32%, импорт - на 11%", - сказал С.Кубив, открывая первую официальную торговую миссию США в Киеве в понедельник.



Он также отметил, что на протяжении трех с половиной лет в Украине 80 заводов были построены при привлечении иностранных инвестиций или находятся в процессе строительства. Лидером по инвестициям в строительство заводов является Германия, Турция и Великобритания.



"Непосредственным лидером по привлечению инвестиций является Львовская область, где с 2015 года построено или завершается строительство 18 заводов с привлечением иностранных инвесторов. Второе место по привлечению инвестиций по количеству проектов занимают Винницкая и Ивано-Франковская области - по шесть заводов", - отметил С.Кубив.



Торговая миссия США в Украине состоит из четырех секций - IТ, сельское хозяйство, инфраструктура, энергетика. США представляют по три компании в каждой из этих сфер.

