Реформа Нафтогаза неизбежна - Гройсман

Реформирование, разделение НАК "Нафтогаз" является обязательным требованием европейского законодательства для вхождения Украины в энергетическое сообщество Европейского Союза. Об этом заявил Премьер-министр Владимир Гройсман в интервью Укринформу.



"В любом случае разъединение Нафтогаза неизбежно: это предусматривает европейское законодательство - добыча газа с одной стороны, а транспортировка и хранение - с другой. Таково требование Европейского Союза, и если мы хотим стать единой частью энергетического сообщества, энергетической системы, должны пойти на этот шаг", - отметил Гройсман.



В то же время он подчеркнул, что против ликвидации Нафтогаза уже сегодня, и добавил, что прежде чем начинать делать изменения, должна быть выработана четкая модель.



"Каким конкретно путем мы пойдем - это пока что вопрос к специалистам и независимому наблюдательному совету. Когда они нам предложат успешную модель, будем рассматривать и принимать решение", - отметил глава правительства.



Как сообщалось, ранее Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что против идеи ликвидации НАК “Нафтогаз Украины” в том числе и по той причине, что Украина может потерять шанс получить от Газпрома 2,6 млрд долга.



