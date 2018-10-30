Грузинский боксер ударил своего тренера после поражения

Грузинский боксер Леван Шония ударил своего тренера после поражения в поединке с болгарином Спасом Геневым.



Об этом сообщает boxing-mma.com.



Поединок в Софии завершился скандалом. После окончания поединка судьи отдали победу Геневу. Это разозлило Шонию, который после оглашения вердикта набросился на своего соперника. Боксера решил обуздать тренер, однако Шония его ударил.







34-летний Леван Шония родился в Грузии, где начал карьеру, однако затем переехал в Украину и живет в Киеве.



Поединок Шония – Генов состоялся в андеркарте боя между Кубратом Пулевым и Хьюи Фьюри, в котором болгарин выиграл по очкам и стал официальным претендентом на пояс чемпиона мира по версии IBF, которым владеет Энтони Джошуа.

