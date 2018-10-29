Греция требует от Германии €288 миллиардов репараций

Греция повторно потребует от Германии репараций в размере 288 млрд евро за ущерб, нанесенный стране во время нацистской оккупации.



Об этом сообщает The Guardian.



«Греция заявляет о возобновлении своих усилий по возмещению ущерба, нанесенного во время второй мировой войны», - говорится в сообщении.



Межпартийный парламентский комитет оценил размер компенсации в 288 млрд. евро



Афины утверждают, что разрушения сыграли значительную роль в задержке развития страны как современного государства



Как отмечает издание, обещание вновь потребовать возмещения убытков прозвучало спустя две недели после визита федерального президента Германии Франка-Вальтер Штайнмайера в Грецию, во время которого он принес извинения за разрушения в стране во время оккупации



Как известно, Греция была под оккупацией Третьего Рейха в 1941-1944 годах, а в 1943 году ЦБ Греции предоставил немецкому Рейхсбанку принудительный кредит в размере 476 млн рейхсмарок для покрытия расходов на оккупацию.



Правительство Германии решительно отвергает обвинения в задолженности Греции или Польше, которая также сильно пострадала во время войны. В Германии считают, что этот вопрос был закрыт в 1960 году, когда Берлин заплатил Афинам 115 млн. немецких марок (231 млн евро).



