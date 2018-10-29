Суд признал неправдивой информацию о покупке головой «Киевоблгаза» канала ZIK

Васильковский горрайонный суд удовлетворил иск Дмитрия Дронова, председателя правления ПАО «Киевоблгаз» и признал недостоверной информацию о якобы покупке им телеканала «ZIK» в интересах Дмитрия Фирташа и Сергея Левочкина, а также, что Дмитрий Дронов является соратником мэра Ирпеня Владимира Карплюка и является одним из крупнейших землевладельцев Киевской области. Решение было принято в конце июля и вступило в силу недавно.



В частности, как отмечается в постановлении суда, 27 апреля 2018 Сергей Дидковский на своей странице в Facebook написал: «То, что ZIK теперь (как мне удалось выяснить) аффилирован со структурами Сергея Лёвочкина и Дмитрия Фирташа – обычное дело для Украины. Есть телеканал, как предвыборный актив, который работает ровно до тех пор, пока не превратится в пассив. От Лёвочкина и Фирташа покупкой канала занялся Дмитрий Дронов, который управляет «Киевоблгазом», владеет сетью газовых заправок и является соратником мера Ирпеня Владимира Карплюка. Дронов и Карплюк – одни из крупнейших землевладельцев в Киевской области».



В решении суда отмечается, что ни имя Дмитрия Дронова, ни имена Дмитрия Фирташа или Сергея Левочкина не значатся в списке конечных бенефициарных владельцев телеканала, и они никоим образом не связаны с аффилированными лицами в структуре собственности ООО «ТРК МОСТ ТВ».



В решении суда приводится информация из Государственного реестра субъектов информационной деятельности в области телевидения и радиовещания, конечными бенефициарами являются Дыминская Елена Ивановна, Дыминская Жанна Петровна и Дыминская Анастасия Петровна.



«Ни Дмитрий Фирташ, ни Сергей Левочкин, ни заявитель Дронов Д. С., не числятся среди учредителей, конечных бенифициарних владельцев и в составе юридических лиц, являющихся аффилированными лицами или иными связанными лицами в структуре собственности ООО ТРК «Мост ТВ», – отмечается в решении суда.



Также суд полностью опроверг утверждение Сергея Дидковского о принадлежности Дмитрию Дронову сети газовых заправок, а также то, что он является одним из крупнейших землевладельцев в Киевской области, поскольку автор поста не предоставил каких-либо доказательств, которые бы доказывали такие факты. При этом в государственных реестрах отсутствуют сведения об имущественных правах Дмитрия Дронова на указанное имущество.

