От Apple через суд требуют $7 млрд

Американская компания по производству процессоров Qualcomm через суд требует от Apple около 7 млрд долларов. Об этом сообщает Reuters.



В Qualcomm, что озвученная сума – это долг компании за роялти, которое Apple платить отказывается. Также компания истец отмечает, что долг им выплачивать не собираются.



Apple якобы использует патенты Qualcomm, не выплачивая при этом соответствующих отчислений. СМИ сообщают, что между компаниями ведется "война" уже в более сотни судебных исков. Официального сотрудничества между компаниями нет так, как Qualcomm в основном производит чипы для Android-смартфонов.

