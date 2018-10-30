Ядерные державы не подпишут договор об отказе от оружия

Россия, Великобритания, Китай, США и Франция опубликовали совместное заявление стран-постоянных членов Совета Безопасности ООН об отказе от заключения Договора о запрещении ядерного оружия. Заявление, в частности, опубликовано на сайте МИД РФ.



"Мы не будем поддерживать, подписывать или ратифицировать этот договор. ДЗЯО не будет иметь обязывающего характера для наших стран, и мы не приемлем каких-либо заявлений, что он вносит вклад в развитие обычного международного права; он не устанавливает какие-либо новые стандарты или нормы. Мы призываем все страны, которые рассматривают вопрос о поддержке ДЗЯО, серьезно подумать о связанных с ним последствиях для международного мира и безопасности", - говорится в документе.



"Заявляем о нашем неприятии Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО). Мы твердо считаем, что лучший способ достижения мира без ядерного оружия - это поэтапный процесс, учитывающий ситуацию в области международной безопасности. Этот проверенный подход к ядерному разоружению дал ощутимые результаты, включая глубокие сокращения мировых арсеналов ядерного оружия", - говорится в заявлении.



Также отмечается, что пять постоянных членов СБ ООН считают, что ДЗЯО не учитывает ключевые проблемы, которые должны решаться для устойчивого ядерного разоружения.

