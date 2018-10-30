Зависимость от наркоза заставила британку пережить девять ненужных операций

Зависимость от наркоза заставила британку пережить девять ненужных операций

Жительница британского графства Хартфордшир Ники Хэри (Nicki Hari) девять раз уговаривала докторов провести ненужные операции ради желания испытать эффект анестезии и получить рецепт на обезболивающие. Историю своей зависимости она рассказала изданию The Mirror.

Хэри призналась, что ее зависимость появилась в 18 лет. Тогда она жаловалась на боль в коленях, и терапевт прописал ей обезболивающее «Ко-кодамол». Спустя пять месяцев таблетки перестали действовать, и ее направили на операцию, после которой девушке вкололи морфий. «У меня было ощущение, что я парю на облаке, а остальное — неважно. Оно мне очень понравилось», — рассказала она. Когда британку выписали, ей велели пить еще большую дозу «Ко-кодамола».

Со временем девушка начала принимать десять таблеток в день вместо прописанных трех. Если Хэри не принимала таблетки слишком долго, у нее начинались панические атаки и озноб. Когда срок действия рецепта истек, она соврала врачу, что боль в коленях не проходит. Стоило терапевту сказать, что пришло время сделать паузу в приеме обезболивающих, как женщина меняла врача. Она никогда не говорила докторам о симптомах отмены обезболивающих. Муж просил ее перестать пить таблетки, но Хэри втайне продолжала.

Ближе к 30 годам Хэри так сильно переживала из-за возможного отказа врачей выписать обезболивающее, что убедила их провести еще одну операцию на коленях, хотя обследования указывали на отсутствие видимых проблем. В ближайшие 12 лет она перенесла еще шесть операций на ногах ради ощущений при анестезии и возможности получить рецепт.

Женщина не принимала таблетки только во время двух беременностей. Свое плохое физическое и эмоциональное состояние она объясняла окружающим гормональными сдвигами. Ей даже удалось полностью отказаться от таблеток после рождения второго ребенка, но врачи прописали ей «Ко-кодамол», чтобы облегчить боль из-за разрывов во время родов, и она снова начала бесконтрольно принимать препарат. Со временем ей пришлось уволиться с работы, отношения с мужем серьезно испортились.

В 35 лет Хэри пережила еще две операции из-за проблем с удалением зуба мудрости. Тогда женщина настояла, чтобы удаление провели под наркозом. В 41 год она согласилась на операцию по удалению матки из-за плохих анализов, даже не пытаясь лечиться.

После этого Хэри уже не могла встать из постели. Она принимала обезболивающие, спала и иногда готовила детям ужин. В это время от нее ушел муж. Вскоре двое друзей насильно отвели ее к психиатру. Тот заявил, что она зависима от наркотиков и отправил в центр реабилитации. Со временем британке удалось преодолеть зависимость. Теперь она не принимает таблетки даже при сильной головной боли.