Зависимость от наркоза заставила британку пережить девять ненужных операций

Жительница британского графства Хартфордшир Ники Хэри (Nicki Hari) девять раз уговаривала докторов провести ненужные операции ради желания испытать эффект анестезии и получить рецепт на обезболивающие. Историю своей зависимости она рассказала изданию The Mirror.



Хэри призналась, что ее зависимость появилась в 18 лет. Тогда она жаловалась на боль в коленях, и терапевт прописал ей обезболивающее «Ко-кодамол». Спустя пять месяцев таблетки перестали действовать, и ее направили на операцию, после которой девушке вкололи морфий. «У меня было ощущение, что я парю на облаке, а остальное — неважно. Оно мне очень понравилось», — рассказала она. Когда британку выписали, ей велели пить еще большую дозу «Ко-кодамола».



Со временем девушка начала принимать десять таблеток в день вместо прописанных трех. Если Хэри не принимала таблетки слишком долго, у нее начинались панические атаки и озноб. Когда срок действия рецепта истек, она соврала врачу, что боль в коленях не проходит. Стоило терапевту сказать, что пришло время сделать паузу в приеме обезболивающих, как женщина меняла врача. Она никогда не говорила докторам о симптомах отмены обезболивающих. Муж просил ее перестать пить таблетки, но Хэри втайне продолжала.



Ближе к 30 годам Хэри так сильно переживала из-за возможного отказа врачей выписать обезболивающее, что убедила их провести еще одну операцию на коленях, хотя обследования указывали на отсутствие видимых проблем. В ближайшие 12 лет она перенесла еще шесть операций на ногах ради ощущений при анестезии и возможности получить рецепт.



Женщина не принимала таблетки только во время двух беременностей. Свое плохое физическое и эмоциональное состояние она объясняла окружающим гормональными сдвигами. Ей даже удалось полностью отказаться от таблеток после рождения второго ребенка, но врачи прописали ей «Ко-кодамол», чтобы облегчить боль из-за разрывов во время родов, и она снова начала бесконтрольно принимать препарат. Со временем ей пришлось уволиться с работы, отношения с мужем серьезно испортились.



В 35 лет Хэри пережила еще две операции из-за проблем с удалением зуба мудрости. Тогда женщина настояла, чтобы удаление провели под наркозом. В 41 год она согласилась на операцию по удалению матки из-за плохих анализов, даже не пытаясь лечиться.



После этого Хэри уже не могла встать из постели. Она принимала обезболивающие, спала и иногда готовила детям ужин. В это время от нее ушел муж. Вскоре двое друзей насильно отвели ее к психиатру. Тот заявил, что она зависима от наркотиков и отправил в центр реабилитации. Со временем британке удалось преодолеть зависимость. Теперь она не принимает таблетки даже при сильной головной боли.

