В Киеве наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ

В Киеве за 43-ю неделю эпидсезона зарегистрировано 11 тыс. 390 больных гриппом и ОРВИ (за 42-ю неделю заболело 9 тыс. 778 человек). Как сообщает в понедельник пресс-служба Киевской городской государственной администрации, интенсивность эпидемического процесса находится на уровне, характерном для этого периода года. Сейчас показатель заболеваемости составляет 384,4 (по 42-ю неделю - 330) и ниже эпидемического порога на 55,1%.



"Рост заболеваемости произошел за счет как взрослого, так и детского населения. Так, взрослых заболело 3619 человек (рост на 22,2%), детей - 8120 (рост на 14,3%). В структуре заболеваемости дети составляют 71,3%, а на предыдущей неделе - 71,2%", - сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.



По его словам, среди школьников наблюдается рост заболеваемости на 14,5%: 3249 случаев, что составляет 40% от общего количества заболевших детей и 28,5% от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью.



Н.Поворозник также проинформировал, что в медицинские учреждения за 43-ю неделю эпидсезона госпитализированы 89 человек, из них 81 – ребенок. С начала эпидсезона – 1 октябрь 2018 года – против гриппа привито 6 тыс. 325 человек, в том числе 1 тыс. 615 детей.

