НАБУ продолжает выяснять, получала ли Тимошенко деньги от Каддафи

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) продолжает выяснять, финансировалась президентская избирательная кампания председателя фракции "Батькивщина" в Верховной раде Юлии Тимошенко со стороны экс-лидера Ливии Муамара Каддафи в 2010 году, передает в понедельник информационное агентство "Украинские новости".



"Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины начали информационно-аналитическую работу относительно возможного получения в 2010 году бывшим тогда премьер-министром Украины (Тимошенко) 4 миллиона евро от режима бывшего ливийского диктатора (Муамара Каддафи — ред.) и использования этих средств для финансирования своей избирательной кампании на выборах президента Украины в 2010 году. По состоянию на 29 октября 2018 года информационно-аналитическая работа продолжается", — сообщили агентству в НАБУ в ответ на запрос.



Еще весной одно из арабских изданий опубликовало информацию о том, что Каддафи финансировал избирательные кампании политиков по всему миру. В частности, около 50 миллионов евро якобы получил экс-президент Франции Николя Саркози, около 5 миллионов долларов — американские политики, 4 миллиона долларов — Тимошенко. НАБУ занялось проверкой информации о финансировании Тимошенко со стороны Каддафи.



В свою очередь, пресс-секретарь Тимошенко в комментарии украинским СМИ эту информацию опровергла.

