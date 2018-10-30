НАБУ продолжает выяснять, получала ли Тимошенко деньги от Каддафи

НАБУ продолжает выяснять, получала ли Тимошенко деньги от Каддафи

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) продолжает выяснять, финансировалась президентская избирательная кампания председателя фракции "Батькивщина" в Верховной раде Юлии Тимошенко со стороны экс-лидера Ливии Муамара Каддафи в 2010 году, передает в понедельник информационное агентство "Украинские новости".

"Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины начали информационно-аналитическую работу относительно возможного получения в 2010 году бывшим тогда премьер-министром Украины (Тимошенко) 4 миллиона евро от режима бывшего ливийского диктатора (Муамара Каддафи — ред.) и использования этих средств для финансирования своей избирательной кампании на выборах президента Украины в 2010 году. По состоянию на 29 октября 2018 года информационно-аналитическая работа продолжается", — сообщили агентству в НАБУ в ответ на запрос.

Еще весной одно из арабских изданий опубликовало информацию о том, что Каддафи финансировал избирательные кампании политиков по всему миру. В частности, около 50 миллионов евро якобы получил экс-президент Франции Николя Саркози, около 5 миллионов долларов — американские политики, 4 миллиона долларов — Тимошенко. НАБУ занялось проверкой информации о финансировании Тимошенко со стороны Каддафи.

В свою очередь, пресс-секретарь Тимошенко в комментарии украинским СМИ эту информацию опровергла.