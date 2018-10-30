Стивен Кинг выпустил новый роман

Новая книга "Высота" (Elevation) знаменитого писателя Стивена Кинга выходит в свет во вторник, 30 октября. "У меня здесь книга выходит. Надеюсь, ребята, вы ее прочитаете", - написал Кинг в своем Twitter.



"Высота" - один самых небольших романов писателя, состоящий из 144 страниц. Сюжет построен вокруг болезни главного героя Скотта Кэри, который проживает в городе Касл-Рок, штат Мэн . Он теряет вес, но одновременно внешне не меняется.



На фоне этого он воюет с соседками-лесбиянками, которые хотят открыть в городе ресторан, но в американской провинции это сложно сделать из-за предубеждений и предрассудков.



Ранее сообщалось, что по роману Кинга "Почти как Бьюик" (From a Buick 8), опубликованному в 2002 году, будет снят фильм.







