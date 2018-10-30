В защите Windows 10 обнаружили новую уязвимость

Экcперт в области кибербезопасности Себастьен Лаченс обнаружил в операционной системе Windows 10 опасную уязвимость. Она позволяла злоумышленникам получать доступ к файловой системе без ведома пользователя. Об этом Лаченс сообщил в личном блоге.



По словам специалиста, приложения из Универсальной платформы Windows (UWP) имеют доступ к файловой системе, не требующий подтверждения владельца устройства.



UWP-программы имеют доступ к файлам и папкам, расположенным в корневой папке установленного приложения, а также к данным в папках AppDataLocal, AppDataRoaming и Temp. Соответственно, они имеют контроль над целым рядом пользовательских файлов и документов.



Это и открывало возможности для атак, которые было реально осуществить с помощью бага в API broadFileSystemAccess, предоставлявшего разработчикам доступ к файловой системе устройств без ведома их владельцев. В итоге злоумышленники имели возможность устанавливать вирусы на компьютеры жертв и совершать кражи документов и личных данных.



Однако свежее обновление операционной системы ликвидировало данный баг. Впрочем, на этом проблемы не закончились, поскольку ряд пользователей столкнулся с тем, что UWP-приложения перестали запускаться.

