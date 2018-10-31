В Киеве зафиксировали семь случаев малярии

В Киеве с начала 2018 года зарегистрировали семь случаев "завезенной" малярии. В двух случаях болезнь закончилась смертью, сообщает во вторник, 30 октября, со ссылкой на данные и. о. директора Киевского лабораторного центра Минздрава Сергея Чумака издание 44.ua.



"За девять месяцев 2018 года в столице зарегистрировали семь завозных случаев малярии (в двух случаях болезнь закончилась летально), как и за аналогичный период прошлого года. Местные случаи малярии, вторичные от завозных, не зарегистрированы", - рассказал Чумак.



По его словам, в этом году продолжительность возможной передачи малярии человека в Киеве составила 160 дней, что "характеризует территорию города, как зону устойчивого риска передачи малярии с высокой возможностью ее распространения".



Представитель Минздрава при этом заметил, что в течение года в городе проводятся мероприятия по недопущению возникновения местных случаев заболевания.

