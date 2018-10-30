Порошенко назначил нового главу Киевской ОГА

Президент Украины Петр Порошенко назначил новым главой Киевской областной государственной администрации Александра Терещука вместо уволенного Александра Горгана. Соответствующие указы президента Украины (№348/2018 и №349/2018) от 30 октября 2018 года обнародованы на сайте главы Украинского государства.



"Назначить Терещука Александра Дмитриевича главой Киевской областной государственной администрации с 30 октября 2018 с оплатой труда в соответствии с законодательством", - сказано документе.



А.Горган уволен с должности главы Киевской ОГА согласно поданному им заявлению.

