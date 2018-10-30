Порошенко назначил нового главу Киевской ОГА

Порошенко назначил нового главу Киевской ОГА

Президент Украины Петр Порошенко назначил новым главой Киевской областной государственной администрации Александра Терещука вместо уволенного Александра Горгана. Соответствующие указы президента Украины (№348/2018 и №349/2018) от 30 октября 2018 года обнародованы на сайте главы Украинского государства.

"Назначить Терещука Александра Дмитриевича главой Киевской областной государственной администрации с 30 октября 2018 с оплатой труда в соответствии с законодательством", - сказано документе.

А.Горган уволен с должности главы Киевской ОГА согласно поданному им заявлению.