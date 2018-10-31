На северо-востоке Украины в ближайшие сутки похолодает

В Украине в ближайшие сутки 31 октября большая часть территории страны еще останется в теплой воздушной массе, а вот на северо-восток переместится более холодный воздух, сообщает Укргидрометцентр. В ближайшие сутки ожидается усиление влияния антициклона с центром над Средней Волгой, что приведет к значительному росту атмосферного давления в Украине.



Осадки не прогнозируются, лишь в западных областях ночью местами небольшой дождь. Ночью и утром на Правобережье местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, в Приазовье отдельные порывы 15-20 м/с.



Температура в восточных регионах и Сумской области ночью 1-6° тепла, днем 7-12°; на остальной территории ночью 6-11°, днем 12-17°, на западе и крайнем юге страны до 20°.



В Киеве 31 октября без осадков. Ночью, утром местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-11°, днем 13-15°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 31 октября самая высокая температура днем была 20,5° в 1926 году, самая низкая ночью -17,8° в 1920 году.



В Украине 1 ноября без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, в Приазовье местами порывы 15-20 м/с.



Температура в восточных регионах и Сумской области ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 7-12° тепла; на остальной территории ночью 4-11° тепла, днем 9-14°, в западных областях, Одесской области и Крыму – до 18°, на Закарпатье 18-23°.



В Киеве 1 ноября осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7°, днем 12-14°.

