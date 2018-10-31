Украина вошла в тройку главных экспортеров курятины в ЕС

Украина за восемь месяцев текущего года экспортировала 85,4 тысяч тонн мяса птицы в страны Европейского Союза. Об этом сообщается в статистической отчетности Европейской комиссии.



Украина удержала третье место среди мировых экспортеров мяса птицы в страны ЕС. За год стране удалось увеличить эти показатели экспорта почти на 70%.



Опережают Украину Таиланд и Бразилия. С начала года страны экспортировали 203 тысяч тонн и 186 тысяч тонн мяса птицы, соответственно. Рост экспорта таиландской курятины в ЕС составил 12,9%, бразильской – упал на 34,1%.

