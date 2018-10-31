Канада может отменить визы для украинцев

Комиссия парламента Канады по вопросам обороны предложила объявить о намерении ввести безвизовый режим для граждан Украины, а также восстановить программу молодежной мобильности, которая была остановлена ​​несколько лет назад. Об этом сообщает Today.ua.



"Рекомендуем правительству Канады возобновить действие соглашения с Украиной о мобильности молодежи, что позволит квалифицированным украинцам получить разрешение на пребывание, а также работу в Канаде сроком до года", - говорится в отчете комиссии.



"В Канаде есть интересная программа для привлечения талантливых бизнесменов - "Старт-ап виза". Эта программа позволяет одновременно привлечь финансирование нового бизнеса от аккредитованных Канадой так называемых ангел-инвесторов, венчурных фондов или бизнес-инкубаторов, и переместить команду (до 5 ключевых создателей бизнеса с их семьями) сюда в статусе Permanent Resident. Таким образом Канада пытается создать свою "Силиконовую долину", - объясняет лицензированный иммиграционный консультант из Монреаля Виталий Синиченко.



По мнению канадских экспертов, по одной из федеральных иммиграционных программ - Federal Skilled Worker - для потенциальных иммигрантов также сложилась благоприятная ситуация. Например, кандидат в возрасте до 35 лет с высшим образованием уровня специалиста или магистра, со знанием английского языка и официальным стажем работы от 6 лет может за 6-9 месяцев удачно пройти процесс иммиграции, даже не имея приглашения от канадского работодателя.

