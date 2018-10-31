Майли Сайрус снимает клип в Киеве

опулярная американская певица Майли Сайрус прилетела в Киев для съемок нового клипа. Об этом сообщают на фан-странице звезды в Twitter. Слухи подтверждают и публикации других пользователей в Сети.



Сайрус якобы прилетела для съемок нового клипа, но официального подтверждения информации пока нет. Накануне киевская полиция перекрыла въезд на мост со стороны Днепровской набережной, а также со стороны Печерского района.



В патрульной полиции подтвердили съемки клипа, но кто снимает ролик не говорили. В сети появились фото и видео Сайрус на мосту, который очень напоминает Дарницкий мост в Киеве.



Кроме того в Киев прибыл стилист звезды Алексей Бишоп. Он опубликовал на своей странице снимок Софиевской площади.

