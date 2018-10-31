Охотник за экзопланетами Kepler прекратил работу

Космическое агентство NASA официально прекращает работу космического телескопа Kepler. Об этом сообщает на официальной странице компании.



Главной миссией Кеплера был поиск экзопаланет за пределами Солнечной системы. Аппарат провел в космосе девять лет. Он смог обнаружить более 2,6 тысячи экзопланет.



При этом телескоп сломался в 2013 году и долгое время не передавал никаких данных. Но в августе 2018 года аппарат включился и с помощью сломанного телескопа Kepler нашли 44 неизвестные ранее экзопланеты.



Разработчики и представители NASA отмечают, что телескоп превзошел все ожидания и внес огромный вклад в исследование космоса и поиск внеземной жизни.

