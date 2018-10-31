ФСИН: здоровье Сенцова приходит в норму

Здоровье украинского режиссера Олега Сенцова практически пришло в норму после голодовки, утверждает замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко.



"В настоящее время состояние здоровья осужденного О.Сенцова удовлетворительное. Он четко следует рекомендациям врачей, что положительно влияет на его реабилитацию", - сказал В.Максименко в среду журналистам.



По его словам, за прошедшие три недели О.Сенцов набрал около 10 кг и почти вернулся к своему первоначальному весу. "Он принимает обычную пищу, с учетом ранее данных рекомендаций врачей-специалистов и продолжает находиться под наблюдением медицинских работников", - сказал В.Максименко.



Также, отметил он, О.Сенцов "вернулся и к активной творческой жизни".



Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. В РФ его обвинили в создании на территории Крыма террористического сообщества. О.Сенцов все обвинения отверг.



14 мая 2018 года О.Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, "незаконно удерживаемых в РФ". Во время голодовки медицинский персонал колонии поддерживал его жизнь питательными смесями.



О.Сенцов заявил о прекращении голодовки с 6 октября из-за угрозы начала принудительного кормления. Заявление осужденного распространил его адвокат Дмитрий Динзе. При этом режиссер считает, что цель голодовки не достигнута.

