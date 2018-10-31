Лукашенко предложил направить на Донбасс совместную миротворческую миссию ООН и ОБСЕ

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил рассмотреть возможность размещения в Украине совместной миротворческой миссии ООН и ОБСЕ. "Необходимо вести дальнейший поиск взаимоприемлемого решения по размещению на Донбассе миротворцев. Возможно, рассмотреть вариант размещения совместной миссии ООН и ОБСЕ в Украине", - заявил А.Лукашенко, выступая на встрече Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности в среду в Минске.



По словам президента, в состав такой миссии могут войти военнослужащие, полицейские, гражданский персонал из стран, которые на протяжении всего конфликта вносили посильный вклад в его разрешение.



"Нужно обеспечить принцип поэтапности в развертывании этой миссии", - добавил глава государства.



Он также предложил разместить в Минске технический пункт Трёхсторонней контактной группы по Украине. "Мы готовы рассмотреть создание в Минске технического пункта Трехсторонней контактной группы", - заявил А.Лукашенко.



А.Лукашенко заявил, что его страна готова взять на себя ответственность за поддержание мира на востоке Украины, осуществлять контроль на российско-украинской границе и содействовать проведению выборов на Донбассе.



"Мы можем взять на себя ответственность за обеспечение мира в восточных регионах Украины и контроль на российско-украинской границе. А также сопровождать проведение выборов на Донбассе, исходя из понимания того, что эти регионы являются неотъемлемой частью Украины", - заявил А.Лукашенко.



Он отметил, что для реализации этих предложений надо обсуждать их за столом переговоров с участием всех вовлеченных сторон. "Давайте будем честны: если нам не удастся привлечь за этот стол США, вряд ли мы достигнем цели", - сказал президент Беларуси.



Он считает, что пока с задачей прекратить конфликт на юго-востоке Украины никто не может справиться.



"На данный момент мы вынуждены констатировать, что с задачей прекратить противоборство на юго-востоке Украины никто не справляется. Ни "нормандская четверка", ни Трехсторонняя контактная группа, ни Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине, ни формат Волкер-Сурков", - заявил А.Лукашенко.



Однако, заявил он, "будем откровенны: решение конфликта на Донбассе, при желании могло бы быть уже давно найдено".



"Нужно продолжить работу по усилению возможностей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группы" - считает президент Белоруссии.



По его мнению, "важно дополнить дипломатический диалог взаимосвязями парламентариев, представителей региональных властей, гражданского общества и экспертов".

