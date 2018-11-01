Экс-депутата Крыма будут судить за госизмену

В суд направили обвинительное заключение в отношении бывшего депутата Верховной Рады АР Крым, обвиняемого в государственной измене. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Украины, передает УНН.



"Прокуратурой Автономной Республики Крым по результатам проведенного специального предварительного расследования направлено в суд обвинительный акт в отношении бывшего депутата Верховной Рады Автономной Республики Крым, который обвиняется в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 УК Украины (государственная измена)", – говорится в сообщении.



Досудебное расследование установило, что в марте-апреле 2014 году этот депутат Верховной Рады АР Крым оказал помощь и содействие оккупации полуострова.



"В частности, при его непосредственном участии незаконно принят ряд постановлений, в результате чего было создано нелегитимное государственное образование "Республика Крым". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет", – отметили в прокуратуре.

