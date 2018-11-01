В этом году в мире убили более 100 журналистов

С января 2018 года погибли 106 работников СМИ в 36 странах мира. Об этом сообщает на сайте неправительственная организация Press Emblem Campaign, базирующаяся в Женеве. "С января 2018 года 106 журналистов и работников СМИ убили в 36 странах, что свидетельствует о росте таких преступлений - ред.) на 18% по сравнению с 2017 годом", - говорится в сообщении.



Как сообщает Press Emblem Campaign, самые опасные страны для журналистов - Афганистан (17 убийств), Мексика (15 убийств) и Йемен (8 убийств).



Отмечается, что в течение 2017 года в мире были убиты 99 работников СМИ.



Как известно, 2 ноября в мире отмечается Международный день борьбы с безнаказанностью за преступления против журналистов.



Как сообщал Укринформ, саудовский журналист Джамаль Хашогги исчез 2 октября после того, как зашел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле.



Впоследствии следователи установили, что журналист был убит, а его тело расчленено и вывезено из дипведомства. 23 октября СМИ со ссылкой на заявление главы турецкой партии "Ватан" Дога Перинчека сообщили, что фрагменты тела Хашогги нашли в колодце на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.



В СМИ также попала информация о том, что Хашогги намеревался раскрыть информацию об использовании Саудовской Аравией химоружия в Йемене, а Великобритания знала о планируемом заговоре против журналиста за несколько недель до убийства.



Вчера Генеральная прокуратура Турции по результатам расследования заявила, что саудовского журналиста задушили, как только он вошел в помещение консульства Саудовской Аравии.



