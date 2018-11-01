Проверку на полиграфе не прошли 17% военных

Около 17 % украинских военнослужащих получили отрицательный результат при проверке на полиграфе. Об этом сообщил заместитель начальника отдела по вопросам предотвращения и выявления коррупции Министерства обороны Украины Станислав Коношук на брифинге в четверг, 1 ноября.



По словам Коношука, первым проверку на полиграфе прошел министр обороны Степан Полторак.



"Проверку проходили все, включая министра обороны. Он проходил первый, затем было проверено всех заместителей министров. Однако отрицательный результат по проверке на полиграфе не является рекомендацией к увольнению. Так вот, до 17% военнослужащих получили отрицательный результат", - сказал он.



Также Коношук добавил, что больше всего количественных коррупционных нарушений в структуре МОУ зафиксировано именно в деятельности военных комиссариатов и в сфере закупок.

