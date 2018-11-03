Посол Украины в Сингапуре назначен послом в Новой Зеландии по совместительству

Президент Украины Петр Порошенко назначил посла Украины в Сингапуре Дмитрия Сеника послом в Новой Зеландии по совместительству.



"Назначить чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Сингапур Сеника Дмитрия Юрьевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Новой Зеландии по совместительству", - говорится в указе №352/2018 от 1 ноября.



Д.Сеник, 1981 г.р., на дипломатической службе с 2003 года. С 28 ноября 2015 года – посол Украины в Сингапуре. С 18 июня 2016 года – посол Украины в Брунее по совместительству.

