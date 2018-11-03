В ООН посчитали убытки от домашнего насилия в Украине

По данным исследования ООН, борьба с последствиями домашнего насилия ежегодно обходится украинцам и государству не менее 200 млн долларов. Об этом заявил представитель Фонда ООН в области народонаселения в Украине (UNFPA) Павел Замостьян во время пресс-конференций, передает корреспондент УНН.



"Для общества эта проблема (домашнее насилие - ред.) имеет конкретное экономическое выражение. Насилие в Украине, по нашим оценкам, стоит ежегодно более 200 млн долларов. Это те средства, которые тратит ежегодно и жертва, и государство на реагирование и, возможно, эта сумма далеко недооценена, поскольку небольшая часть - только 10% - обращается за помощью, а, следовательно, имеет шанс ее получить", - отметил П. Замостьян.



Кроме того, по его словам, государство работает над изменением в системе реагирования и предотвращения насилия, что также требует больших средств.



При этом он добавил, что, кроме экономического, также является большим и моральный, а также психологический аспекты домашнего насилия.



"К насилию мы все еще относимся толерантно, поскольку 9% мужчин считает, что побить женщину - то нормально", - уточнил эксперт.

