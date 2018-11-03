Fitch повысило рейтинги "Укрзализныци"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило рейтинги ПАО "Укрзализныця" до уровня "B-", прогноз "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства в пятницу.



Обновление рейтинга учитывает оценку автономного кредитного профиля "Укрзализныци" (SCP), который в сочетании с неизменным применением Fitch нисходящего подхода в соответствии с критериями для правительственных организаций (GRE) приводит к тому, что рейтинги ПАО выравниваются с рейтингами Украины (B-, "стабильный").



Обновление рейтинга дефолта эмитента (РДЭ) в национальной валюте объясняется реструктуризацией большинства местных долговых обязательств, бессрочным снятием нереструктурированного местного долга с перекрестных дефолтов по непогашенным евробондам и выведением долга "Донецкой железной дороги" из перекрестного дефолта в связи с введенным правительством мораторием по обслуживанию этой задолженности.



Рейтинг облигаций Shortline Plc вырванивается с долгосрочным РДЭ ПАО, отражая мнение Fitch, что эти ценные бумаги представляют собой прямые безусловные приоритетные необеспеченные обязательства "Укрзализныци" и являются равными по очередности исполнения со всеми другими существующими и будущими необеспеченными и несубординированными обязательствами.



Как сообщалось, "Укрзализныця" в мае 2013 года разместила дебютный выпуск еврооблигаций на $500 млн со сроком обращения пять лет через специально созданную компанию Shortline PLC.



Еврооблигации "Укрзализныци" вместе с ценными бумагами Ощадбанка и Укрэксимбанка, были включены в периметр реструктуризации внешнего суверенного и гарантированного государством долга, инициированной Минфином Украины после утверждения МВФ новой четырехлетней программы расширенного финансирования EFF для Украины на $17,5 млрд.



В марте 2016 года "Укрзализныця" реструктуризировала еврооблигации, пролонгировав срок погашения до 15 сентября 2021 года и повысив процентную ставку с 9,5% до 9,875% годовых. Также был изменен график погашения основной суммы займа: 60% должно быть оплачено в 2019 году, 20% – в 2020 году и 20% – в 2021 году.



В конце ноября 2017 года "Укрзализныця" обратилась к держателям ценных бумаг с просьбой одобрить отказ от кросс-дефолта по евробондам в связи с реструктуризацией части внутренней задолженности.

