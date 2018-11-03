Месси и его отца обвинили в отмывании денег через благотворительный фонд

Против капитана футбольного клуба "Барселона" Лионеля Месси и его отца Хорхе предъявлены обвинения в отмывании денег через благотворительный фонд футболиста Leo Messi, передает УНН со ссылкой на Lа Repubbica.



Обвинения против Месси были выдвинуты после того, как один из бывших сотрудников фонда сообщил о махинациях с деньгами, которые были предназначены для социальных проектов. После этого аргентинский прокурор Пабло Турано попросил провести проверку организации.



Месси и его отец все обвинения отвергают.



Ранее Месси уже подозревался в уклонении от неуплаты налогов, сначала он был приговорен судом к тюремному заключению на 21 месяц, однако позже его наказание было заменено на штраф в 250 тысяч евро.



Месси выступает за "Барселону" с 2004 года, за это время он восемь раз становился чемпионом Испании, пять раз обладателем Кубка Испании и четыре раза победителем Лиги чемпионов. Аргентинец является пятикратным обладателем "Золотого мяча". В составе сборной Аргентины Месси выиграл летние Олимпийские игры 2008 года в Пекине. Нападающий участвовал в трех чемпионатах мира, лучший результат аргентинцы показали в 2014 году в Бразилии, когда завоевали серебряные медали, а Месси был признан лучшим игроком турнира.

