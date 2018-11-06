«Запорожец» с пробегом шесть километров оценили в 30 тысяч евро

На немецком сайте AutoScout24 появилось объявление о продаже ЗАЗ-968М с пробегом всего шесть километров. Автомобиль 1987 года выпуска с оригинальным кузовом и двигателем оценили в 30 тысяч евро.



В объявлении указано, что изначально автомобиль зарегистрировали в Польше в 1995 году. Тридцать семь лет он хранился в гараже. В июле 2017 года ЗАЗ-968М прошел полный процесс восстановления с сохранением оригинального кузова и двигателя. Машина получила новые покрышки и аккумулятор.



В прошлом году этот автомобиль пытались продать за 60 тысяч евро, но, очевидно, покупателя на раритетную модель не нашлось.



В январе в Барнауле выставили на продажу «Запорожец» 1987 года выпуска, который оценили в 500 тысяч рублей. Пробег машины, которая хранилась в гараже и не эксплуатировалась зимой, составлял 17,5 тысячи километров.

