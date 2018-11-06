В Вашингтоне могут разрешить голосовать на выборах с 16 лет

Власти Вашингтона рассмотрят возможность снижения избирательного возраста на федеральных и местных выборах до 16 лет. Как сообщает телеканал ABC, столичный юридический комитет уже одобрил такое решение. Теперь 13 ноября снижение планки для участия в выборах будет вынесено на голосование Совета округа Колумбия.



Если большинство членов совета проголосуют за изменения в законе о выборах, то поправка уйдет на рассмотрение и подпись к мэру города. Кроме того, в случае принятия изменений они вступят в силу лишь через 30 дней, как гласит местное законодательство. По данным телеканала, 8 из 13 членов совета уже выразили свою поддержку молодым американцам, желающим принять участие в выборах. Если поправку примут, то Вашингтон станет первым крупным городом США, где 16-летние подростки будут иметь право голоса.



Под действие поправки попадут 10,4 тыс. юных американцев, которые смогут проголосовать на выборах новых президентских выборах в 2020 году - на тот момент им будет 16 и 17 лет. Примечательно, что более 80% этих подростков являются не белыми американцами.



Кроме того, во время промежуточных выборов 6 ноября жители города Голден в штате Колорадо в ходе голосования решат, стоит ли понижать с 18 до 16 лет возраст для участия молодежи в муниципальных выборах. Жители города с населением в 21 тыс. человек решат, с какого возраст молодые жители Голдена смогут выбирать местную администрацию и голосовать по муниципальным вопросам. Издание также отмечает, что ранее вопрос о понижении возраста для участия в избирательном процессе должен был рассматриваться на уровне штата, но этого так и не было сделано.



Если такое решение будет одобрено, то 16-летние жители Голдена смогут голосовать уже в ноябре 2019 года. Но на кандидатов на посты в администрации города снижение возраста распространяться не будет, так как новшество будет распространяется лишь на возможность избирать, а не быть избранным.

