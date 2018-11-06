Полиция задержала банду, угнавшую десять авто в Киеве и области

Правоохранители задержали банду, которая с требованием выкупа угнала десть автомобилей в Киеве и области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины в понедельник, 5 ноября.



Согласно сообщению, четырех участников группировки задержали в ходе масштабной спецоперации полиции. Злоумышленники, убегая от правоохранителей, пытались столкнуть полицейских с дороги, но в результате сами же слетели в кювет.



"Высокий уровень технического оснащения, которое использовали злоумышленники, позволял им совершать угон за 40 секунд. На счету преступной группы - 10 задокументированных угонов в Киеве и Киевской области", - говорится в сообщении.



Сообщается, что в настоящее время всем задержанным объявлено о подозрении. Также отмечается, что один из злоумышленников совершал преступления, будучи условно осужденным.

