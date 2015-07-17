Незаконный приказ министра обороны Гриценко: 12000 семей военнослужащих не получили жилье

Нові факти, пов’язані з корупційними зловживаннями під час відчуження майна та земельних ділянок у Міністерстві оборони України оприлюднили сьогодні під час прес-конференції «Незаконний наказ міністра позбавив можливості отримати житло понад 12 тисяч сімей військовослужбовців» представники громадських організацій.



За твердженнями активістів, в результаті зловживань, постраждало 50 тисяч українців, а держава зазнала величезних збитків, які оцінюються в майже 50 млн. доларів США.



Зокрема, як повідомив журналіст, підполковник запасу Олександр Холява, колишнім міністром оборони Анатолієм Гриценком у 2005 році було підписано протизаконний наказ №556, який дав старт корупційній оборудці, завдяки якій із володіння військового відомства було фактично вкрадено понад 20 млн дол. США, що мали б використовуватись на будівництво та купівлю житла безквартирним військовослужбовцям.



У ході розслідування діяльності Державного підприємства «Інвестжитло» до нас потрапили документи, які свідчать про безпосередню причетність міністра Гриценка до оборудок із майном. По-перше, посадовець не мав права без згоди Кабміну передавати вивільнені військові об’єкти з подальшим відчуженням. По-друге, ця оборудка є нічим іншим, як прихованим продажем земельних ділянок, що завдало державі економічних збитків. За висновком Аудиторського звіту від 17.07.2015р. про результати внутрішнього аудиту ДП «Інвестжитло», міноноборони тільки за ці об’єкти, враховуючи ринкову вартість землі, не доотримало майже 50 млн дол. США. А такі «розпродажі» у ті часи проводились по всій країні, - заявив журналіст.



За словами спікера, у подальшому за позовом ГПУ до міністра, цей наказ було скасовано, що підтверджено і рішенням Вищого адміністративного суду України. Тобто, було доведено протизаконне рішення міністра, яке призвело до великих втрат, а от відповідальності за такі дії він не поніс.



Як зазначив голова Громадської організації «Рада трудових колективів України Андрій Нечаєв, про усі отримані факти протизаконної діяльності міністра Гриценка були викладені у заяві до Генеральної прокуратури України.



Ми вимагаємо у правоохоронців надати правову оцінку діяльності Гриценка на посту міністра, коли масово розпродавалось майно міноборони. Я запитую у Луценка: чому пан Гриценко, натворивши таких справ, досі не сидить у тюрмі, - зазначив Андрій Нечаєв.



- Якщо людина впродовж приймає такі протизаконні рішення, то сьогодні він має повернути кожній родині військовослужбовців вкрадене у них житло, - зазначив голова Громадської організації «Захист і допомога» Андрій Пелюховський.









