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Болливуд представил трейлер "Робота 2.0"
В Сети появился трейлер фильма "Робот 2.0" от индийской студии Dharma Productions. Лента, судя по трейлеру, будет изобиловать спецэффектами и яркими кадрами с человекоподобными роботами, состоящими из смартфонов.
Также ожидаются сцены со смешными машинами и эпичными боями, которые мало чем напоминают кинопродукт Голливуда.
В главных ролях в ленте снялись Раджникант, Акшай Кумар, Эми Джексон и Суданшу Пандей. Режиссером выступил С. Шанкар.
Мировая премьера фантастической ленты состоится 29 ноября текущего года.
Источник: Корреспондент
13:31