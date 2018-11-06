Болливуд представил трейлер "Робота 2.0"

В Сети появился трейлер фильма "Робот 2.0" от индийской студии Dharma Productions. Лента, судя по трейлеру, будет изобиловать спецэффектами и яркими кадрами с человекоподобными роботами, состоящими из смартфонов.



Также ожидаются сцены со смешными машинами и эпичными боями, которые мало чем напоминают кинопродукт Голливуда.



В главных ролях в ленте снялись Раджникант, Акшай Кумар, Эми Джексон и Суданшу Пандей. Режиссером выступил С. Шанкар.



Мировая премьера фантастической ленты состоится 29 ноября текущего года.







