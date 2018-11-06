Третий майдан: старт

Генеральный прокурор Юрий Луценко подал в отставку. Из-за Гандзюк. Все очень удачно получается. Прежде всего, время. Начало ноября. Самое то. Когда там было «звырячепобыття» «анижедетей»? Вроде тридцатого. До этого все смеялись над жалкой кучкой активистов, впоследствии ставших антикоррупционерами, воспроизвести второй майдан. Акция тихо угасала, отказ правительства Николая Яновича от евроинтеграции, густо замешанной на ассоциации, мало кого парил. О кастрюлях и прочих необходимых атрибутах революции достоинства никто и не слышал. Потом бац! И поперло. Как будто на ровном месте.



Попытки сварганить третий майдан из подручных средств предпринимались неоднократно. Наиболее тщательную, детальную реконструкцию сделал Михо Саакашвили. Палаточный городок под Радой был воспроизведен с уникальной точностью. Полевая кухня, бутерброды, служба безопасности, сцена для выступлений с экраном, ну все один в один. И ведь стало получаться. Особенно когда толпа отбила Михо у спецназа. На «революционной площадке» забурлила жизнь, подтянулся народ. Вместо «воскресных вече» проходили «марши за импичмент». С довольно приличной явкой. Выдвигались лозунги, которые поддерживались нашими американскими стратегическими партнерами. Антикоррупционный суд и так далее. Кто теперь вспоминает об этом суде? Формируется себе – ну и пусть формируется. Другие проблемы. Но тогда создавалось впечатление, что все сознательные патриоты буквально жить без АС не могут. Так у них все печет и болит. Но не хватало одного, главного ингредиента – сакральной жертвы.



В ее роли выступал сам Саакашвили. Его сажали, арестовывали. Не то. В результате с декоративным мешочком на голове Михо был удачно депортирован в Польшу, откуда он уже на своих двоих добрался до славного города Амстердама. Нет, могло и без жертвы получиться. Только «шатать» надо было долго. Досрочные выборы замутить – очень ресурсоемкая технология.



И тут неожиданно появился недостающий элемент. Очень редкий. Практически вариант Гонгадзе. Кислота, активная жизненная позиция, работа на американские и соросовские конторы. Правильная позиция. Одно удовольствие читать «Фейсбук» Екатерины Гандзюк. С х...ями четко расставлены все акценты.



Вы встречали активиста, который потратит свои деньги на печать плакатов «Кто убил Катю»? Не говоря уже о футболках. Я нет. Не верю в существование подобных индивидов. Дальше. Массовая реакция практически всех западных посольств. Англия, США, Германия, Франция… МИД Канады выступил, Госдеп раздуплился, Евросоюз выпустил специальное заявление

Начался системный политический кризис с характерными признаками подготовки к третьему майдану. Одна отставка Луценко чего стоит. К марту должен быть пик. И сразу первый тур. Потом у кого-то могут украсть победу. Может быть такое? Может. Продолжение последует

Названы все враги «гражданского общества». Странная смерть в больнице, где она пребывала с августа. Тут ведь что главное – инсценировки не канают. Возьмем «ухо Булатова». Вроде бы все правильно, лицо грустное, кровь рекой, но все замечают – отрос, с...ка, орган слуха. Не может у жертвы спецназа ГРУ заново вырасти ухо. И все, конец прекрасной истории. Здесь же все натуральное. Факт зверского убийства налицо. В лучших традициях раннего Гонгадзе. Даже кислота практически та же. События разворачиваются стремительно и неотвратимо. Как диарея после излишне острой пищи. Помню, у нас один прапор был. Любил соленые огурцы запивать молоком. Хвастался, что ему все нипочем. Железный желудок. А потом так красиво бежал с плаца, шо аж полы шинели хлопали как крылья огромной серой птицы, стремительно пикирующей на насест. Не знаю, почему вспомнил. Просто все очень быстро началось. Моментально были напечатаны плакаты, закуплены лампадки, и проведены акции в нескольких городах нации.Вы встречали активиста, который потратит свои деньги на печать плакатов «Кто убил Катю»? Не говоря уже о футболках. Я нет. Не верю в существование подобных индивидов. Дальше. Массовая реакция практически всех западных посольств. Англия, США, Германия, Франция… МИД Канады выступил, Госдеп раздуплился, Евросоюз выпустил специальное заявление. Недопустимая ситуация с активистами, потрясающее убийство, немедленно, в кратчайшие сроки, вызов, гражданское общество гибнет.Подобной реакции не было с момента начала второго майдана. Когда Михо пытались закрыть, диппредставительства сухо констатировали: «мы наблюдаем за развитием событий». Здесь совсем другое. Практически лицензия. То есть события развиваются по лицензированному варианту. Яйцеголовые аналитики сопоставили параметры, провели анализ ингредиентов и кивнули правым яйцом. Вот она, гребаная точка бифуркации. Процесс может развиваться в четыре этапа с небольшим перерывом на новогодние праздники. Сакральная жертва есть, утомленность общества достигла фазы «nahuj», активисты бьют копытом, первые требования уже выдвинуты. 73 общественные организации выступили с требованием немедленной отставки главы МВД и генерального прокурора. Что может объединить столько активистских структур, кроме денег? Обостренное чувство справедливости. Ну и деньги, конечно.Существует очень упрощенное понимание процесса финансирования революций. Якобы в посольстве одной западной страны появляется опломбированный контейнер с кэшем. Потом вызывают по одному наиболее доверенных активистов эсемесками. Шифрованными. Срочно явиться к тете Саре за свежей рыбой. При себе иметь сумку клетчатую кетайского производства. Все не так, ребята. Это уже финальный эпизод. Сначала создается система медиа-«колокольчиков», которые резонируют по команде.Это занимает годы. Потом развивается «гражданское общество», которое заменяет собой реальный социум. И уже потом проводятся платные акции, когда реализуется базовый сценарий.Сейчас дело не в том, есть деньги или нет. Вы разве забыли, что уже идет президентская избирательная кампания? Есть пять-шесть кандидатов с уже готовыми бюджетами. Там есть средства на проведение массовых акций. Как вы думаете: пройдет ли кандидат мимо такого жирного шанса, как «убийство гражданской активистки»? И разве не может в ходе массовых акций появиться истинный претендент на главное кресло? Поэтому за средства не волнуйтесь. Все нормально, деньги есть. Судя по всему, есть и сценарий. Луценко совершенно правильно все понял и быстро подал в отставку. Технология же знакомая применяется. Создается специальная следственная комиссия Рады. Ее главная задача, безусловно, не выяснение всех обстоятельств смерти активистки, а подведение генпрокурора и главы МВД под отставку.Еще раз напомню: в декабре начнется регистрация кандидатов в президенты. Официальная стадия кампании. Кто обеспечивает «соблюдение законодательства» во время избирательной гонки? Те, кого обвиняют в сокрытии заказчика убийства Гандзюк. Элементарно, Ватсон. Классический ход. Как во времена Гонгадзе, «оранжевой революции», так и второго майдана.4 ноября стало известно о смерти активистки, в тот же день началась информационная кампания, 6 ноября генпрокурор подал в отставку, и в этот же день Рада рассматривает проект постановления о создании специальной следственной комиссии парламента. У антикоррупционных активистов уже есть единственно верная версия убийства. Все остальные уже не имеют значения. Заказал Гандзюк помощник народного депутата из БПП. Все, круг замкнулся, виновные определены. Прямой выход на президента. Сам Порошенко вынужден был заявить о недопустимости политических спекуляций вокруг убийства активистки. Так в свое время делал Леонид Кучма. И Янукович примерно то же говорил о втором майдане.Повторю: начался системный политический кризис с характерными признаками подготовки к третьему майдану. Одна отставка Луценко чего стоит. К марту должен быть пик. И сразу первый тур. Потом у кого-то могут украсть победу. Может быть такое? Может. Продолжение последует.