США перестанут бояться Россию из-за вымирания и обнищания ее населения

Россия в 2025-2035 годах вряд ли будет представлять для Соединенных Штатов такую же угрозу, как Китай, заявил в Дюкском университете (Северная Каролина) председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал КМП Джозеф Данфорд. Выступление самого высокопоставленного американского офицера перед студентами программы «Высшая американская стратегия», посвященной разработке вопросов национальной безопасности, транслировал информационный портал Пентагона DVIDS.



Причиной того, что США могут перестать воспринимать Россию в качестве угрозы, генерал назвал демографические и экономические факторы. «Там (в России) снижаются демографические и экономические показатели», — сказал Данфорд.



Генерал отметил, что, в отличие от России, у КНР больше возможностей для наращивания потенциала. «Думаю, следующие 20-30 лет надо рассматривать Китай как угрозу», — заключил Данфорд.

