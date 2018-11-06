Билл Гейтс вышел на сцену с банкой фекалий и представил туалет без воды

Билл Гейтс представил проект туалета, который работает без использования воды и подключения к канализации.



Об этом сообщает BBC News.



Презентация состоялась на выставке Reinvented Toilet Expo в Китае, где более 20 компаний со всего мира представили инновации в области переработки отходов.



"Честно говоря,10 лет назад я бы не подумал, что так много узнаю о фекалиях", - пошутил Гейтс во время выступления. "И я действительно никогда не думал, что Мелинда (жена Гейтса, - ред) должна будет просить меня прекратить говорить про туалеты и фекалии за обеденным столом".



По его словам, представленніе продукты нацелены на революцию в санитарии: "Это уже не вопрос, можем мы изобрести нужный туалет и другие системы санитарии", - говорит Гейтс. "Речь идет о том, насколько быстро эта новая категория решений будет масштабироваться".



Для демонстрации устройства Гейтс вышел на сцену со стеклянной банкой: "Вы можете догадаться, что находится внутри - да, вы правы - это человеческие фекалии". Предприниматель отметил, что в таком количестве может содержаться до 200 триллионов ротавирусных клеток, 20 миллиардов бактерий Шигеллы и 100 тысяч яиц паразитического червя.



Туалет от Билла Гейтса использует несколько видов химикатов, чтобы переработать отходы в удобрение. Концепция, по словам миллиардера, почти готова, и вскоре ее передадут производителям для тестового выпуска на рынок. Устройство разработал Фонд имени Билла Гейтса,и за семь лет получил более 200 миллионов долларов финансирования.



В беседе с Reuters Гейтс сравнил переход от традиционных туалетов до моделей, которые не используют воду, с развитием техники в середине 1970-х гг., когда было создано Microsoft. Последние, по его мнению, пройдут свой путь как и компьютеры, которые превратились из гигантских машин в автономные устройства.



По его словам, подобные туалеты обойдутся в 500 долларов за штуку и сначала появятся в школах и многоквартирных домах. По мнению миллиардера, домохозяйки будут также активно ставить себе устройства с химикатами, как в конце XX века покупали компьютеры от Microsoft.



За объяснением BBC, данные Всемирной организации здравоохранения свидетельствуют, что около 2,3 миллиардов человек на Земле не имеют доступа к основной санитарии. По оценкам ЮНИСЕФ, около 500 тысяч детей до пяти лет ежегодно умирают от осложнений диареи, прежде всего в Южной Азии и странах Африки.



