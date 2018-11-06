Bloomberg: торговая война Трампа делает Россию и Китай вновь союзниками

В то время как США вводят санкции в отношении Москвы и Пекина, а также развязывают американо-китайскую торговую войну, Россия и Китай вновь становятся союзниками, рассказывает Bloomberg.



«Нет ощущения угрозы со стороны России. Мы чувствуем себя комфортно спина к спине», — отметила председатель комитета по международным отношениям Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Фу Ин.



Тем не менее, по словам Фу Ин, дружба между Китаем и Россией вызвана не США, и не закончится, если в Вашингтоне изменят внешнюю политику.



Восстановление российско-китайских отношений началось с первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева. Директор Центра евразийских, российских и восточноевропейских исследований Джорджтаунского университета Анжела Стент считает, что американская и западная политика, начиная с 2014 года, помогла ускорить сближение России и КНР.



Как отмечает агентство, Россия и Китай поддерживают друг друга в Совете Безопасности ООН. В частности, это позволяет двум странам согласованно срывать цели Соединенных Штатов. Однако Вашингтон — не единственная «жертва» подобного союза. Bloomberg добавляет, что и Индия, которая на протяжении десятилетий полагалась на помощь России в обеспечении равновесия в отношении влияния Китая и Пакистана, в настоящее время обеспокоена тем, что Москва попадает под влияние Пекина. Так, Россия уже поставляет двигатели для китайско-пакистанских истребителей.



По словам директора Института южноазиатских исследований Национального университета Сингапура С. Раджа Мохана, Индии выгодно «примирение» между Россией и Западом для того, чтобы урезать «стратегическое пространство» КНР.



Броманс (тесные дружественные связи между двумя мужчинами) между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином трудно не заметить, пишет Bloomberg. Лидеры стран встречаются друг с другом чаще, чем с другими мировыми лидерами, а их уровень доверия, скорее всего, сведет на нет попытку советника США по национальной безопасности Джона Болтона запугать Москву надвигающейся с Востока угрозой.

