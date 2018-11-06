Украина не нуждалась бы в кредитах, если бы не долги Тимошенко и Януковича – Герасимов

Руководитель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов подчеркнул, что решение Кабинета министров о повышении цены на газ принято под давлением долговых обязательств, взятых бывшими премьер-министрами Юлией Тимошенко, Виктором Януковичем и Николаем Азаровым.



"Относительно политических спекуляций о повышении цены на газ. Ни один политик сегодня не имеет честного рецепта, который бы позволил снизить цены, потому что мы расплачиваемся за совокупность системных ошибок премьеров Тимошенко, Януковича, Азарова, - заявил А.Герасимов с трибуны парламента, сообщает пресс-служба партии во вторник.



По его словам, на сегодня, несмотря на войну и аннексию части украинских территорий, экономика Украины не нуждалась бы внешних заимствований, если бы не долги Ю.Тимошенко и В.Януковича.



"На двоих они передали следующим поколениям более 70 млрд долл. долгов, львиная доля которых отправлялась на Москву в качестве оплаты по кабальному газовому контракту Путина-Тимошенко. Поэтому правительство Гройсмана (премьер-министра Украины Владимира Гройсмана - ИФ) вынуждено было пойти на этот непопулярный и болезненный шаг", - сказал руководитель фракции БПП.



Он подчеркнул, что обязательства уравнять цену газа украинской добычи с ценой импортного газа 31 октября 2008 года лично взяла тогдашний премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, которая подписала соответствующий меморандум с МВФ. "Подписание этого документа стало международным правовым обязательствам для всех последующих украинских правительств", - отметил А.Герасимов.



"Что мы реально можем сделать для защиты уязвимых слоев населения после повышения? Поддержать инициативу президента Петра Порошенко по расширению программы субсидий. Мы требуем заложить в бюджете на 2019 год достаточно средств для защиты каждой украинской семьи в условиях подорожания природного газа", - резюмировал политик.

